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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ هندسة: مصر وضعت استراتيجية هامة للطاقة الجديدة والمتجددة..فيديو

الطاقة الجديدة
الطاقة الجديدة

أكد الدكتور محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، وأستاذ هندسة الطاقة، أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع مصادر أخرى للطاقة المتجددة ،تعتمد عليها الدولة المصرية حاليا لمواجهة التغيرات الناخية.

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وقال محمد السبكي، خلال لقاء له لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “أكسترا نيوز”، أن  مصر انتبهت للطاقة الجديدة في عام 1986، مؤكدا أنه تم العمل على انشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

 

وتابع رئيس هيئة الطاقة الجدية والمتجددة الأسبق، أنه وصلنا حاليا إلى أكثر من 7 ألاف ميجاوات مستخدمة، مؤكدا أن تلك النسبة تمثل 14% من الطاقة المستخدمة في كل الأنشطة.

 

 استراتيجية هامة

وأشار محمد السبكي إلى أن  مصر وضعت استراتيجية هامة للطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2035، وهي أن تكون الطاقة المستخدمة تمثل 42%.

 

محمد السبكي الطاقة الشمسية الدولة المصرية مصر طاقة الرياح

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