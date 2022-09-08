بعد رصد أول إصابة بجدري القرود|الصحة تكشف عن الأعراض وفترة الحضانة.. أحمد موسى منفعلا بسبب الحركة المدنية.. ميرفت أمين تعلق على الانتقادات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مدبولي : مصر دشنت الخطة الاستراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية .. فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التركيز على خطة استراتيجية للمناخ 2050، مشيرا إلى أنه تم العمل على وجود نمو اقتصادي من خلال زيادة موارد الطاقة المتجددة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته أمام منتدى مصر للتعاون الدولي من العاصمة الإدارية، إنه تم العمل على رفع وتخفيف حدة وآثار تغيرات المناخ، وتم العمل على تعزيز إجراءات التعامل مع تغيرات المناخ وتحسين البنية التحتية.



أحمد موسى منفعلا بسبب الحركة المدنية: إنت أوضة وصالة وجاي تتشرط على البلد

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على الحركة المدنية بسبب إصدار بيان وشروط بشأن الحوار الوطني، قائلا: «إنتوا واخدين أكبر من حجمكم.. بتمثلوا كام واحد في البلد.. أنتوا مين».

وأوضح موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: «في أحزاب مش موجودة إلا على الورق.. أنا عارف كل واحد فيكم.. بس حكاية الشروط والطلبات والأوامر مش عجباني».

أحمد عبدالعال يكشف عن مفاجآت في درجات الحرارة بفصلي الصيف والشتاء

كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، عن تطورات حالة الطقس خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن التغير المناخي أثر جامد على مصر.

حالة الطقس.. وأضاف أحمد عبدالعال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تحسن في درجات الحرارة الاسبوع الحالي، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة السبب الأساسي في حالة الطقس الحالية.

بعد رصد أول إصابة بجدري القرود|الصحة تكشف عن الأعراض وفترة الحضانة



كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل ظهور أول حالة مصابة بـ جدري القرود في مصر.

وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، إن المصاب بجدري القرود مصري يحمل إقامة في دولة أوروبية ".



ميرفت أمين تعلق على الانتقادات: الناس على السوشيال ميديا مش بيقدّروا غيرهم|شاهد



علقت الفنانة ميرفت أمين على الجدل والانتقادات التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية بعد ظهورها في عزاء المخرج الراحل علي عبدالخالق.

وقالت «ميرفت أمين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء DMC»: "بيتكلموا في العزا وإن شكلها مهمومة هل أنا مطالبة أروح العزا بميكاب".

وأضافت أنها تعرضت خلال الفترة الماضية لعدد كبير من الشائعات أولها زواجها وتعرضها لأزمة صحية ثم وفاتها.



ضياء رشوان: الأصل في الحوار الوطني العلانية.. ولا يوجد شيء سري.. فيديو

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني أول شيء يحدث في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن كل الجلسات تعلن بياناتها فور انتهائها ويتم عقد مؤتمرات صحفية لمجلس الامناء.

وقال رشوان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يكون مع وسائل الإعلام بشكل مستمر، مؤكدا أنه يتم إجراء حوارات مع كل وسائل الإعلام المصرية والأجنبية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

شعبة الأدوية: الدولة تدخلت لسد نقص بنج الأسنان وبديل علاج الصرع متوفر

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، حقيقة نقص الأدوية في الأسواق لا سيما «بنج الأسنان».



وأوضح عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن نقص «بنج الأسنان» مشكلة قديمة تعود لعام ماضي، حينما قررت الشركة الوطنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال وكانت الوحيدة التي تنتج «بنج الأسنان» إحداث عملية تطوير داخلها، وأنتجت مخزونا إستراتيجيا للجوء إليه حين تتوقف الشركة، مضيفا أن الأزمة حدثت حينما نقص المخزون مما أحدث فجوة.

4 فوائد للأم بسبب الرضاعة.. متخصصة نفسية: نهاد أبو القمصان تهين المرأة

أكدت ايمان عبد الله دكتور العلاج النفسي و الأسري، أن هناك بعض السيدات تريد أن تتصدر الترند مقابل تدمير الأسر المصرية، وهذا أمر غير مقبول، فكل سيدة تعلم ما عليها فى البيت منذ عقد الزواج.

وأضافت دكتور العلاج النفسي و الأسري، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن العلاقات الزوجية لا تقدس، وأن هناك عدم تأهيل لـ الشباب قبل الزواج، وأن معدلات الطلاق عالية.

إلغاء الترخيص وغلق المنشأة السياحية حال منع المحجبات أو التمييز

حذر عادل المصري ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، المطاعم من التمييز أو منع دخول المحجبات طبقاً للقانون والدستور المصري، موضحا أنه في حال وجود شكوى بمنع المحجبات سيتم إلغاء الترخيص وغلق المنشأة السياحية.

وطالب المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الأربعاء ، المواطنين في حال وجود اي منع ضرورة التقدم بشكوى لوزارة السياحة ، أو الاتصال بالخط الساخن ١٩٦٥٤

القائمة النهائية.. تامر عبد الحميد يعلن لاعبي الزمالك أمام الهلال بسوبر لوسيل|فيديو

كشف الكابتن تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، عن أنه حصل على قائمة نادي الزمالك النهائية التى سيخوض بها الفريق مباراته أمام الهلال السعودي بـ سوبر لوسيل، المقرر لها يوم الجمعة.

وقال لاعب الزمالك السابق، خلال قناة "الحدث اليوم"، إن القائمة النهائية ضمت كلا من "محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية، و محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي".