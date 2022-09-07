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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية بمحافظة أبين جنوب اليمن

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي لتنظيم القاعدة على موقع أمني في مديرية أحور بمحافظة أبين جنوب اليمن والذي أسفر عن  استشهاد وإصابة عدد من أفراد قوات الحزام الأمني.

وأكد البرلمان العربي، أن هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية الجبانة لن تنال من قرار اليمنيين بالسير نحو استعادة الأمن والاستقرار على أراضيه ومواجهة ودحر الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، معربا عن تضامنه ووقوفه التام مع الجمهورية اليمنية، وداعيا المجتمع الدولي بتكثيف الجهود والتحرك العاجل لوضع حد لهذه التنظيمات ومواجهتها بشكل حثيث من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه وتشديد الإجراءات الأمنية التي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم .

وأشاد البرلمان العربي بجهود قوات الجيش اليمني وقوات مكافحة الإرهاب في مكافحة العناصر الإرهابية في مسارين متوازيين بمجابهة إرهاب الميليشيات الحوثية وعناصر تنظيم القاعدة، كونهما يشكلان خطرا كبيرا على الأمن والسلم في المنطقة، ومعربا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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