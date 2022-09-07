عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة خيرالله عن قرار الرقابة على المنصات الرقمية : اللي عاوز فيلم هيلاقيه

الناقدة ماجدة خيرالله
الناقدة ماجدة خيرالله

أكدت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله أن قرار المجلس الأعلى للإعلام بالرقابة على المنصات الرقمية قرار غير موفق على الإطلاق.

وأضافت ماجدة فى تصريح لصدى البلد أنها تفاجأت بقرار المجلس الأعلي للإعلام بالرقابة على المنصات الرقمية من اجل الحفاظ على  المعايير التى تتناسب مع المجتمع المصري.

وتساءلت خيرالله قائلة: من الذي يضع تلك المعايير وما هي تلك المعايير التى يتحدثون عنها فى زمن الإنترنت، فأي شخص فى هذا العصر يستطيع الوصول إلى الفيلم الذي يريده  بمجرد عمل سيرش على google.

وتابعت خيرالله هناك أن معظم المنصات حاليًا تقوم بعمل تصنيف عمري على كل عمل بالإضافة إلي ميزة التحكم فى مشاهدة هذا التصنيف من خلال الإعدادات الخاصة بالأبلكيشن أو المنصة، وبهذا يستطيع الأب أو الأم عمل كنترول على أطفالهم.
 

المجلس الأعلي يفرض الرقابة على المنصات الرقمية 

وكان هناك بعض الأخبار التى تم تداولها بأن المجلس الأعلي للإعلام قد قرر فرض الرقابة على المنصات الرقمية لخضوعها إلى المعاير التى تتناسب مع المجتمع المصري وهو ما رفضه عدد كبير من النقاد.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

لبسوه بيبي دول.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم لمعايرتها بشرفها بالجيزة

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

خالد الغندور : مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

أندية صغيرة وبطولات ضعيفة.. هل يكرر الأهلي خطأ سواريش بالتعاقد مع مساعد مدرب الزمالك الأسبق ؟

ضربة موجعة لـ الزمالك .. إنبي يحدد مبلغًا خرافيًا لرحيل جاد للأبيض

موضوعات متعلقة

إهمال من أسرته.. عصام زكريا يكشف تفاصيل بيع مقتنيات نور الشريف على الأرصفة

أمِك دي حماتي.. اسمع حقيقة لفظ إباحي في أغنية شاكوش الجديدة |فيديو

كنت بشيل تراب.. كاظم الساهر يكشف الصعوبات التى واجهته قبل الشهرة

هبة من الله.. كاظم الساهر يكشف السبب وراء حبه كورونا

عشت 20 عاما في عزلة.. كاظم الساهر يكشف أسرارًا تذاع لأول مرة

الفن كان شاغلني عن الصلاة.. شهيرة تكشف أسباب اعتزالها| فيديو

مش للسبب دا| كاظم الساهر يكشف حقيقة انقطاعه عن مصر 10 سنوات ..فيديو

ظروفي المادية لا تتحمل مصاريف العلاج.. آخر كلمات علي عبد الخالق قبل وفاته

ترشيحاتنا

نقيب الزراعيين: مصر الدولة الوحيدة عالمياً تكافح التصحر

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلتين خفاف

بسبب بوتين.. ماسك انسحب من صفقة "تويتر" خوفًا من الحرب العالمية الثالثة

إذا كنت تعشق المغامرة..آبل تكشف رسميا عن Apple Watch Ultra

مصري قادمًا من دولة أوروبية.. الصحة : اكتشاف أول إصابة بـ جدري القرود

الاستثمارات الخضراء في مصر.. طفرة غير مسبوقة كيف ننجح في استغلالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من مخاطر الرجفان الأذيني.. ونصائح هامة تحمى منه

وشها مليان تجاعيد.. ميرفت أمين تتصدر التريند والجمهور يتذكر أجرأ إطلالاتها| شاهد

محمد عبد الرحمن : الإيفيه رزق من عند الله .. وهؤلاء وقفوا بجانبي وقت عملية قلبي (حوار)

روب ولا فستان.. سارة سلامة تثير الجدل من جديد في البحر| شاهد

فيديو

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

صورهم راحت في الحرب.. حفل زفاف عروسين بجوار بناتهما يثير ضجة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ