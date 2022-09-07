ماجدة خيرالله عن قرار الرقابة على المنصات الرقمية : اللي عاوز فيلم هيلاقيه

أكدت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله أن قرار المجلس الأعلى للإعلام بالرقابة على المنصات الرقمية قرار غير موفق على الإطلاق.



وأضافت ماجدة فى تصريح لصدى البلد أنها تفاجأت بقرار المجلس الأعلي للإعلام بالرقابة على المنصات الرقمية من اجل الحفاظ على المعايير التى تتناسب مع المجتمع المصري.



وتساءلت خيرالله قائلة: من الذي يضع تلك المعايير وما هي تلك المعايير التى يتحدثون عنها فى زمن الإنترنت، فأي شخص فى هذا العصر يستطيع الوصول إلى الفيلم الذي يريده بمجرد عمل سيرش على google.



وتابعت خيرالله هناك أن معظم المنصات حاليًا تقوم بعمل تصنيف عمري على كل عمل بالإضافة إلي ميزة التحكم فى مشاهدة هذا التصنيف من خلال الإعدادات الخاصة بالأبلكيشن أو المنصة، وبهذا يستطيع الأب أو الأم عمل كنترول على أطفالهم.



المجلس الأعلي يفرض الرقابة على المنصات الرقمية

وكان هناك بعض الأخبار التى تم تداولها بأن المجلس الأعلي للإعلام قد قرر فرض الرقابة على المنصات الرقمية لخضوعها إلى المعاير التى تتناسب مع المجتمع المصري وهو ما رفضه عدد كبير من النقاد.