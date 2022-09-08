خطوات إجراءات التقاضي.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها خطوات إجراءات التقاضي

جاء في حيثيات الحكم أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وأن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون عليه من الحكم وليس على جزء آخر منه .