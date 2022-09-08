وظيفة المجالس الحسبية.. محكمة النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها وظيفة المجالس الحسبية.

جاء في حيثيات الحكم أن إن قرارت المجالس الحسبية عن تصفية حساب عديمى الأهلية لا حجية لها على المتولى أمورهم إلا إذا قبلها .

ومع ذلك إذا كانت المحكمة مع قولها إنها تستند إلى قرار المجلس بشأن الحساب و تعتبره حجة على المشرف لم تكتف بالتصفية التى أجراها المجلس بل قامت هى بنفسها بتصفية الحساب ، و ثبت لديها من التحقيق أن ذمة المشرف مشغولة حقيقة بالمبلغ الذى أنتجته التصفية ، و أن امتناعه عن أداء ما في ذمته للقصر لا يرجع إلى سبب جدى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يصح بمقتضاه مواخذة المشرف عن جريمة التبديد .

وخطأ الحكم فيما قاله من أن قرار المجلس حجة على المشرف لا يعيبه بما يستوجب نقضه.