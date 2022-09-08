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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| رسميا آبل تزيح الستار عن سلسلة iPhone 14.. وتكشف عن سلسلة Apple Watch 8

أخبار التكنولوجيا|رسميا
أخبار التكنولوجيا|رسميا آبل تزيح الستار عن سلسلة iPhone 14..

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

رسميا.. آبل تزيح الستار عن سلسلة iPhone 14.. السعر والمواصفات

 

كشفت شركة آبل Apple، اللثام في الحدث العالمي لعام 2022، عن مجموعة جديدة من أحدث منتجاتها، تضمنت طرازات هواتف iPhone 14، والجيل الجديد من الساعات الذكية المطورة Apple Watch Series 8، والسماعة اللاسلكية AirPods Pro 2.

 

آبل تكشف رسميا عن سلسلة Apple Watch 8

 

أعلنت شركة آبل Apple الرائدة عن أحدث للساعات الذكية ، Apple Watch Series 8 في مؤتمر ضخم اليوم مع وجود بعض الميزات الرئيسية التي تفتقرها Apple Watch 7 التي تم إصدارها العام الماضي.

 

لمحدودي الدخل..آبل تكشف رسميا عن Apple Watch SE

 

أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة عن ساعة Apple Watch SE الجديدة، التي تعد الجيل الثاني من طراز SE الأصلي ، بسعر متوسط ومناسب.

 

رسميا.. آبل تكشف عن سماعة AirPods Pro بـ 4800 جنيه

 

كشفت شركة آبل Apple العالمية الرائدة عن أحدث سماعاتها AirPods Pro 2 التي تنطلق لتعطيك تجربة استماع لا مثيل لها ولم يسبق لك تجربتها، من خلال تزويد السماعات بمعالج H2  مقارنة ب H1 من الإصدار السابق. 

 

نصائح ذهبية لتوفير باقة الإنترنت داخل الهاتف

 

يشتكي معظم المستخدمين عادة من نفاذ باقة الإنترنت الموجودة في الهاتف سريعا، والاضطرار إلى تجديدها قبل موعد تجديدها، يأتي ذلك مع وجود عدد هائل من التطبيقات التى من الصعب الاستغناء عنها.

 

بكاميرا 64 ميجابكسل.. فيفو تطلق هاتف بسعر رخيص جدا

 

أصدرت شركة فيفو Vivo الصينية هاتفا جديدا بمواصفات مميزة، تحت اسم Vivo Y75s 5G، و تشمل بعض عوامل الجذب الرئيسية في الهاتف وحدة كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل ، وذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية بدقة 256 جيجابايت ، وبطارية كبيرة.

 

 

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