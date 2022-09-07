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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نادي عثماسون بالاسماعيلية يكرم 30 طالبا متفوقا.. شاهد

خلال حفل تكريم المتفوقين
خلال حفل تكريم المتفوقين

نظم نادي عثماسون الرياضي بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس مبارك منصور مبارك رئيس مجلس الإدارة، إحتفالية فنية بتكريم المتفوقين من أبناء العاملين بشركة المقاولون العرب، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد العايدي امين حزب الشعب الجمهوري والدكتور محمد أنور تركي منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية.


بدأت فعاليات الحفل بتلاوة قرآنية ثم تحدث المهندس مبارك في كلمته الافتتاحية عن دور العلم والعلماء، مقدما التهنئة للطلاب المتفوقين واسرهم.

كما أكد مبارك  علي  تكرار تنظيم مثل هذه الاحتفالات التحفيزية لأبناء العاملين. 


ثم تحدث وكيل تعليم الإسماعيلية موجها رسالة الي الطلاب المتفوقين بأهمية الحفاظ علي تفوقهم.


وتم تسليم الجوائز للطلاب المتفوقين وعددهم ٣٠ طالب وطالبة في المراحل التعليمية المختلفة.


واختتمت فاعاليات الحفل بعرض غنائي واستعراض ترفيهي.

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