البنك المركزي: ارتفاع ودائع عملاء البنوك من خارج الحكومة لـ5.8 تريليون جنيه

ارتفعت ودائع عملاء الجهاز المصرفي من خارج الحكومة بنهاية مايو الماضي إلي 5.8 تريليون جنيه بعد أن كانت 5.7 تريليونا بفارق 100 مليار جنيه خلال إبريل السابق ومقارنة بـ 5.602 تريليون جنيه في مارس السابق لهما.



وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد وصلت ودائع العملاء من غير الحكومة بالعملة المحلية لنحو 4.901 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 4.83 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 4.8 تريليون جنيه في مارس 2022.



تضمنت تلك الودائع، قطاع الاعمال العام بقيمة 95.7 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 91.9 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 89.6 مليار جنيه في مارس 2022.



ووصل ودائع القطاع الخاص لنحو 6.8 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 6.54 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 6.84 تريليون جنيه في مارس 2022.

وبلغت ودائع القطاع العائلي نحو 4.112 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 4.1تريليون جنيه في إبريل السابق له ومقارنة بـ 3.98 تريليون جنيه في مارس السابق لهما.

ووصلت ودائع القطاع الخارجي لنحو 16.004 مليار جنيه في مايو الماي مقابل 15.6 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 15.81 مليار جنيه في مارس السابق.

وأعلن البنك المركزي المصري عن طرحه أمس عطاء للبنوك في صورة أذون خزانة 7 أيام بقيمة بلغت ١٠٠ مليار جنيه من المقرر سحبها من السيولة الفائضة من الجهاز المصرفي لمدة أسبوع، وذلك للأسبوع الرابع علي التوالي.

بحسب ما ذكره الموقع الرسمي البنك المركزي فإن سعر الفائدة مبدئيا للطرح يبلغ 11.75%.

وأوضح البنك المركزي أن حجم الطرح المقبول يقدر بنحو 100 مليار جنيه بعائد فائدة يبلغ 17.83%، بنسبة تخفيض 6.6%عن طرح الأسبوع الماضي والذي سجل حينها 24.4%.

وبلغت طلبات التغطية للطرح بمقدار 22 مرة من البنوك أي بما يقدر بنحو 22 بنكا بقيمة تبلغ 560.7 مليار جنيه .

كما قرر البنك المركزي المصري تعديل اجتماع مجلس الادارة الصادر بالكتاب الدوري المؤرخ في 19 يناير 2019، والذي تضمن الاجتماع بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 6 مرات خلال العام بناء علي دعوة رئيس مجلس الإدارة أو أعلبية الاعضاء موضحا أنه للرئيس التنفيذي بالبنك طلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد علي أن يكون مصحوبا بحدول العمال التي يرغب في عرضها.

أوضح قرار حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري إنه يكون الأصل في الحضور الفعلي للأعضاء وفي حال تعذر ذلك ينبغي الجواز بالمشاركة عبر الفيديو او الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وابلاغ أمين سر المجلس وذلك بنا لا يتعدي مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد شروط حضور أغلبية عصاء مجلس الادارة فعليا.

واشار قرار " عبد الله" الي استمرار العمل بباقي البنود الواردة بالكتاب الدوري الصادر في سبتمبر 20018 فيما لم يرد بشانه نص.

وشدد القرار علي ضرورة استمرار العمل بالاستثناء اات الوارداة بالكتاب المؤهرخ في 17 مارس 2022 وما يلحقها من كتب دورية.