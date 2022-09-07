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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صاعقة رعدية تقتل شخصًا وقطيعًا من الجِمال في السعودية

قطيع الإبل بعد أن
قطيع الإبل بعد أن ضربته الصاعقة

تسببت صاعقة رعدية، تزامنت مع هطول الأمطار التي شهدتها محافظة أضم السعودية عصر اليوم، في وفاة مواطن، وإصابة مقيم.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن المواطن الذي تُوفِّي من أثر الصاعقة الرعدية كان يتفقَّد منزلاً له تحت الإنشاء بقرية الوضال بالفحو بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وبصحبته أحد المقيمين، فضربتهما صاعقة رعدية مصاحبة للأمطار التي شهدتها المحافظة مُتسبِّبةً في مقتل المواطن، بينما نجا المقيم، وأُصيب بإصابات بسيطة.

وعلى صعيد متصل، تسبَّبت صاعقة رعدية أخرى عصر اليوم في هلاك قطيع من الإبل بمركز الشواق شرقي محافظة الليث بالسعودية .

وشهدت محافظتا الليث وأضم عصر اليوم أمطارًا متفرقة، شملت بعض القرى والهجر.

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السعودية هطول الأمطار صاعقة رعدية وفاة مواطن قطيع الإبل

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