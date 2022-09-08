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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: مباراة الزمالك والهلال في توقيت صعب ومصر والسعودية أخوات

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة السابق، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى  فيسبوك.

 

وكتب فرج عامر “ مباراة الزمالك والهلال السعودي في توقيت صعب لان  الزمالك لسه  مخلص الموسم لم يستعد للموسم الجديد الهلال السعودي في قمة لياقته لأنه في مطلع الموسم الكروي السعودي. ، عموما ربنا يعمل الخير ، مصر والسعودية اخوات قبل كل شيء ”. 

 

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم القائمة كلا من:
‏‎حراسة المرمى: محمد عواد  - محمد نديم - السيد عطية .
خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد  - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.
خط الوسط: إمام عاشور -  زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا"  – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".  
خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه .

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