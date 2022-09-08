عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد القبض على المنفذ الثاني.. القصة الكاملة لحوادث الطعن في كندا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الشرطة الكندية منذ قليل، إلقاء القبض على مايلز ساندرسون المنفذ الثاني لحوادث الطعن التي شهدتها محافظة ساسكاتشوان وسط غرب البلاد.

ووضعت الشرطة الكندية في حالة تأهب بعد وضع المشتبه فيه سانديرسون في أحد السجون.

ومنذ الأحد الماضي، ظلت الشرطة الكندية تبحث عن المشتبه بهما في تنفيذ هجمات بالسكاكين في غرب البلاد، قبل أن تعثر على أحدهما ميتا.

وقالت الشرطة في بيان لها إن "أحد المشتبه بتنفيذهما الطعن عُثر عليه ميتاً في إحدى المنطقتين اللتين استهدفتهما هذه الهجمات" بينما ظل شقيقه هاربا.

العثور على أحد منفذي هجمات الطعن في كندا ميتا

مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حوادث طعن متفرقة في كندا

دوافع مجهولة

وللقبض على المشتبه فيهما، نشرت الشرطة المئات من عناصرها للعثور على هذين الشقيقين المتورطين في سلسلة هجمات بسكاكين أوقعت 10 قتلى و18 جريحًا، بعضهم بحالة خطرة.

واعترفت الشرطة الكندية بأنها تجهل لحد الآن الأسباب التي دفعت الأخوين لقتل 10 أشخاص وطعن 18 آخرين، موضحة أن الأدلة تشير إلى أن بعض الضحايا استُهدفوا عمدا.

ووقعت الجريمة في جيمس سميث كري نايشن، وهي منطقة معزولة يقطن فيها نحو 3400 من السكان الأصليين.

وأحصت الشرطة 13 مسرح جريمة في أماكن نائية في وسط غرب البلاد، أحدها بلدة للسكّان الأصليين، خاصة في ظل استمرار هروب مايلز ساندرسون.

Myles Sanderson, who is named by the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) as suspect in stabbings in Canada's Saskatchewan province, is pictured in this undated handout image released by the RCMP September 5, 2022. RCMP/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

وفي كندا، يمثّل السكّان الأصليون حوالي 5% من إجمالي عدد سكّان البلاد البالغ 38 مليون نسمة، وهم يعيشون غالباً في مجتمعات تسودها البطالة والفقر.

كما رجحت الشرطة أن يكون مايلز قد خرج مصابا هو الآخر في النزاع مع أخيه، وأوصت السكان في المنطقة باتخاذ الحيطة والحذر، في حين تباشر السلطات حملة حثيثة بحثا عنه.

سوابق

ونقلت وسائل إعلام كندية عن الشرطة قولها إن مايلز من أصحاب السوابق، حيث أمضى 5 سنوات في السجن في وقت سابق بعد اتهامه بالاعتداء والسرقة والعنف، وبدأ البحث عنه في مايو الماضي بعد خرقه لشروط الإفراج عنه.

وفيما يتعلق الضحايا، فجلهم من السكان الأصليين في جيمس سميث كري نايشن، ومن أعمار مختلفة، بينهم شيخ في الـ77 من عمره، ومراهق عمره 14 عاما.

ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الطعن الجماعي الأحد الماضي، بأنه "مروع ومفجع".

وكتب على تويتر "الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان مروعة ومفجعة"، مضيفا "أفكر بالذين فقدوا أحباء لهم وبالذين أصيبوا".

 

عنف كندا الشرطة الطعن جاستن ترودو ترودو ساسكاتشوان طعن حوادث طعن كندا طعن كندا مايلز ساندرسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

خناقة وتكسير سيارات ومطاردات.. حرب شوارع في فرح باهر المحمدي بسبب عصام صاصا| تفاصيل

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

عزل أول مصري مصاب بـ جدري القرود..ماذا ظهر عليه من أعراض ؟

موضوعات متعلقة

العثور على أحد منفذي هجمات الطعن في كندا ميتا

مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حوادث طعن متفرقة في كندا

ترشيحاتنا

بعد القبض على المنفذ الثاني.. القصة الكاملة لحوادث الطعن في كندا

هاني حتحوت: إيهاب جلال مدير فنياً للمصري والإعلان غداً.. فيديو

زيادة جديدة على أسعار بيستون B70 موديل 2022.. تفاصيل

دعاء الزواج ..أسهل الأدعية مع الأخذ بالأسباب

تحذير عاجل.. الصحة: الشائع فى انتشار جدري القرود يكون بسبب العلاقات الجنسية

الونش: الزمالك بمن حضر.. ومكسب الدوري للجماهير.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة وتكسير سيارات ومطاردات.. حرب شوارع في فرح باهر المحمدي بسبب عصام صاصا| تفاصيل

ينتقل فى العلاقة الزوجية .. أبرز تصريحات هانى الناظر عن جدري القرود

غالي جدا.. سعر صادم لـ قفطان أروى في مهرجان فينيسيا

وائل جمعة مزعل الزملكاوية.. سر 3 كلمات أشعلت غضب جمهور القلعة البيضاء

فيديو

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ