بعد القبض على المنفذ الثاني.. القصة الكاملة لحوادث الطعن في كندا

أعلن الشرطة الكندية منذ قليل، إلقاء القبض على مايلز ساندرسون المنفذ الثاني لحوادث الطعن التي شهدتها محافظة ساسكاتشوان وسط غرب البلاد.

ووضعت الشرطة الكندية في حالة تأهب بعد وضع المشتبه فيه سانديرسون في أحد السجون.

ومنذ الأحد الماضي، ظلت الشرطة الكندية تبحث عن المشتبه بهما في تنفيذ هجمات بالسكاكين في غرب البلاد، قبل أن تعثر على أحدهما ميتا.

وقالت الشرطة في بيان لها إن "أحد المشتبه بتنفيذهما الطعن عُثر عليه ميتاً في إحدى المنطقتين اللتين استهدفتهما هذه الهجمات" بينما ظل شقيقه هاربا.

دوافع مجهولة

وللقبض على المشتبه فيهما، نشرت الشرطة المئات من عناصرها للعثور على هذين الشقيقين المتورطين في سلسلة هجمات بسكاكين أوقعت 10 قتلى و18 جريحًا، بعضهم بحالة خطرة.

واعترفت الشرطة الكندية بأنها تجهل لحد الآن الأسباب التي دفعت الأخوين لقتل 10 أشخاص وطعن 18 آخرين، موضحة أن الأدلة تشير إلى أن بعض الضحايا استُهدفوا عمدا.

ووقعت الجريمة في جيمس سميث كري نايشن، وهي منطقة معزولة يقطن فيها نحو 3400 من السكان الأصليين.

وأحصت الشرطة 13 مسرح جريمة في أماكن نائية في وسط غرب البلاد، أحدها بلدة للسكّان الأصليين، خاصة في ظل استمرار هروب مايلز ساندرسون.

وفي كندا، يمثّل السكّان الأصليون حوالي 5% من إجمالي عدد سكّان البلاد البالغ 38 مليون نسمة، وهم يعيشون غالباً في مجتمعات تسودها البطالة والفقر.

كما رجحت الشرطة أن يكون مايلز قد خرج مصابا هو الآخر في النزاع مع أخيه، وأوصت السكان في المنطقة باتخاذ الحيطة والحذر، في حين تباشر السلطات حملة حثيثة بحثا عنه.

سوابق

ونقلت وسائل إعلام كندية عن الشرطة قولها إن مايلز من أصحاب السوابق، حيث أمضى 5 سنوات في السجن في وقت سابق بعد اتهامه بالاعتداء والسرقة والعنف، وبدأ البحث عنه في مايو الماضي بعد خرقه لشروط الإفراج عنه.

وفيما يتعلق الضحايا، فجلهم من السكان الأصليين في جيمس سميث كري نايشن، ومن أعمار مختلفة، بينهم شيخ في الـ77 من عمره، ومراهق عمره 14 عاما.

ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الطعن الجماعي الأحد الماضي، بأنه "مروع ومفجع".

وكتب على تويتر "الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان مروعة ومفجعة"، مضيفا "أفكر بالذين فقدوا أحباء لهم وبالذين أصيبوا".