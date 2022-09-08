الزمالك مش بيخاف.. شيكابالا: فزنا بالدوري بعرقنا محدش ساعدنا

كشف شيكابالا لاعب نادي الزمالك، أسباب فوز الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للعام الثاني على التوالي.

وقال شيكابالا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" فترة لعبي مع فرقة نادي الزمالك الحالية تعتبر من احلى سنوات ممارستي لكرة القدم ".

واكمل شيكابالا:" أصبح هناك عدل بعد تطبيق الفار في مباريات الدوري، مضيفا:" محدش ساعدنا على الفوز بالدوري لكن إحنا فوزنا بالدوري بعرقنا وتعبنا والزمالك مش بيخاف".

جمهور الزمالك يدعمنا

وتابع شيكابالا:" نقطة التحول الخاصة بنادي الزمالك كانت مباراة النادي الأهلي في الدوري والتي انتهت بالتعادل"، مضيفا:" لاعبي الزمالك صدقوا في نفسهم إنهم أبطال الدوري ".

وأكمل شيكابالا:" جمهور نادي الزمالك قدم دعم كبير لنا، ولدينا مجلس إدارة مستقر يحقق كافة طلبات الفريق".