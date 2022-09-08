عبد الله جمعة يشارك جمهوره بصورة له مع فتوح استعدادا لمواجهة الهلال

شارك عبد الله جمعة، لاعب نادى الزمالك صورة له مع زميله فى الفريق أحمد فتوح من قطر استعدادا لـ لمواجهة الهلال السعودي، عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وعاق احمد فتوح قائلا “ اخويا وحبيبي🤍 ”.



واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه .