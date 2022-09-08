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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. شاهد أحدث ظهور لـ مصطفى شعبان عبر إنستجرام

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

شارك الفنان مصطفى شعبان صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر مصطفى شعبان من الغابة مرتديا ملابس كاجوال، مما نال إعجاب متابعيه.

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من جانب آخر، انضم الفنان باسم سمرة إلى فريق عمل مسلسل "بابا المجال"، والذى من المقرر أن يخوض من خلاله الفنان مصطفى شعبان الماراثون الرمضاني المقبل.

ومسلسل “بابا المجال” من إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يشارك فى بطولته ياسمين رئيس، ويعرض خلال شهر رمضان لعام 2023.

وكرم حزب “حماة الوطن” الفنان مصطفى شعبان، بإهدائه درعا تقديرا لدوره في مسلسل “دائما عامر”، والذي نال إشادات متعددة.

وشارك في التكريم عدد من قيادات حزب “حماة الوطن”، على رأسهم الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بالحزب، والدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب، وأمين الصندوق، بالإضافة لعدد من قيادات مجلسي النواب والشيوخ وأمانات ولجان الحزب.

 

 

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