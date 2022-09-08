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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الصحة الإنجابية في بولاق الدكرور والواحات البحرية

بروتوكول تعاون لتقديم
بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الصحة الانجابية في مستشفي بولاق

شهدت اليوم النائبة دكتورة غادة على توقيع بروتكول تعاون بين محافظة الجيزة و وزارة الصحة ومؤسسة قضايا المرأة لخدمة صحة المرأة بالجيزة ، المرحلة الاولى للتطبيق في مستشفى الواحات البحرية  ومستشفى بولاق الدكرور.

 

يهدف البروتكول إلي العناية بصحة المرأة وتقديم خدمات الصحة الإنجابية بمستشفى بولاق الدكرور و مستشفى الواحات البحرية وخاصة متابعة الحوامل بمنطقة الواحات البحرية اللاتي يتعرضن لأمراض الدم الوراثية وايضا المواليد حيث تولد بأمراض الدم الوراثية التى تتخطى نسبة 80% بالواحات البحرية مما يؤثر على الصحة الانجابية و الخصائص السكانية .

ووفقا لبنود البروتكول تقدم مؤسسة قضايا المرأة المصرية دعم مالي لإنشاء وحدات تنظيم الأسرة  وتجهيزها من بنية تحتية ومعدات وأجهزة يقدر بمليون ونصف جنيه مصري كحد أقصى خلال عام 2022 والربع الأول من عام 2023، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني والإداري للوحدة وتنفيذ وتمويل عدد من أنشطة الوحدة ومنها. واجراء التقييم الدوري ووضع خطط التطوير بالمشاركة مع الوزارة ومستشفى بولاق و مستشفى الواحات البحرية 

 

يبدأ البروتكول من تاريخ التوقيع عليه وحتى نهاية ديسمبر 2025 .

 

 

شارك توقع البروتكول كلا من الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالجيزة، عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، شريف جمال  نائب رئيس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، محاسن السنوسي كأمرأة واحاتية وكاتبة صحفية مهتمة بشئون المرأة. 

غادة علي وزارة الصحة الواحات البحرية مستشفى بولاق الدكرور خدمات الصحة الإنجابية سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة عزة سليمان

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