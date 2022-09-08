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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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خبير تغذية: النظام النباتي فقير في المغذيات ببعض الحالات ويعرض الجسم للخطر|فيديو

الدكتور كريم جمال
الدكتور كريم جمال

أكد الدكتور كريم جمال عضو الجمعية المصرية للتغذية، أن النظام الغذائي النباتي يعتمد بشكل أساسي على المصادر النباتية للغذاء، مضيفاً أن هناك نظاما نباتيا معتدلا، والذي يمتنع به الشخص عن تناول اللحوم بأنواعها، ويعتمد في مصدر غذائه على المصادر النباتية مثل البقوليات، والخضراوات والفاكهة، وبعض المصادر الحيوانية، مثل البيض والألبان.

وقال كريم جمال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، إن هناك أشخاصا يعتمدون على النظام النباتي الشديد، والذي يمتنع به الشخص عن أي مصدر من مصادر الغذاء الحيوانية، مثل اللحوم والألبان والعسل والبيض.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للتغذية، أن الجسم يتعرض لخطر، نقص في المغذيات وسوء التغذية ، في حالة القيام بنظام غذائي إقصائي، مؤكداً أن النظام الغذائي المعتدل له العديد فوائد صحية ، و يقلل من خطر الإصابة بمرض القلب، و الضغط.

 

وأوضح كريم جمال، أن النظام النباتي يمكن أن يكون فقير في المغذيات في بعض الحالات، لعدم إحتوائه على الحديد من مصدر حيواني، و الذي يمتصه الجسم بشكل أكبر من الحديد من مصدر النباتي.

 

 

النظام الغذائي النباتي البقوليات المصادر الحيوانية سوء التغذية نظام غذائي إقصائي

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