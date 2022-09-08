عمرو كمال يوجه رسالة دعم لـ ميرفت أمين: جميلة حتى في حزنك

حرص الفنان عمرو كمال، علي توجيه رسالة دعم للفنانة الكبيرة ميرفت أمين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر عمرو كمال، صورة للنجمة ميرفت أمين معلقا “قمر وجميلة في كل الأوقات حتى في حزنك”.

وكانت الفنانة ميرفت أمين، قد ردت على الجدل والانتقادات التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية بعد ظهورها في عزاء المخرج الراحل علي عبدالخالق، بدون مكياچ.

وقالت «ميرفت أمين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء DMC»: "بيتكلموا في العزا وإن شكلها مهمومة هل أنا مطالبة أروح العزا بميكاب".

وأضافت أنها تعرضت خلال الفترة الماضية لعدد كبير من الشائعات أولها زواجها وتعرضها لأزمة صحية ثم وفاتها.

وتابعت «ميرفت أمين» : «الموت والزواج مش بيستخبوا، وأنا ليه صايبني على السوشيال ميديا طول الوقت، الناس على السوشيال ميديا مش بيقدروا إن فيه ناس ممكن تكون بعيدة عني، أو بنتي في مكان مش قادرة توصلي، انا اتعودت على دا من فترة ولكن اللي حواليا بتضايق عشان بيتأثروا مش عارفة ليه الأذية للناس اللي حواليا».

اختتمت «ميرفت أمين» حديثها أنها تستعد خلال الفترة المقبلة للموافقة على عمل درامي جديد، مضيفة: «معروض عليا عملين والاتنين جيدين هختار واحد منهم قريب».

وقالت ميرفت في تسجيل صوتي لبرنامج عرب وود إنها استغربت جدا من الضجة التي حدثت بسبب صورتها مشيرة أنها في عزاء المخرج علي عبد الخالق فليس من الطبيعي الذهاب للعزاء بـ ماكياج أو إطلالة غير مناسبة.

وتابعت قائلة: “أعمل إيه وأنا رايحة أقدم واجب العزاء”