بأوامر من فيريرا.. نجم طلائع الجيش يقترب من الانضمام للزمالك

اقترب نادي الزمالك من ضم نجم جديد لصفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بأوامر من فيريرا المدير الفني للفريق .

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"خاص.. الزمالك يقترب من التعاقد مع مصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش بتوصية من فيريرا"



وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الموجودة بعثته حاليا في الدوحة بقطر، برنامج الفريق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الهلال السعودي غدا الجمعة على كأس سوبر لوسيل.



وقرر فيريرا أن يتناول اللاعبون وجبة الإفطار (مفتوح) صباحا، ثم وجبة الغداء في الساعة الثالثة عصرا، على أن يلقي المدرب البرتغالي محاضرة على اللاعبين في السابعة والنصف، مساء ثم الذهاب لملعب لوسيل في الثامنة والنصف، ثم خوض المران على الملعب نفسه الذي يحتضن المباراة في التاسعة مساء.



كان الزمالك قد وصل الدوحة أمس استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وسط استقبال أسطوري من الجماهير.

تشكيل الزمالك لمواجهة الهلال السعودي



واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه .