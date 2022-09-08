عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بأوامر من فيريرا.. نجم طلائع الجيش يقترب من الانضمام للزمالك

الزمالك
الزمالك

 

اقترب نادي الزمالك من ضم نجم جديد لصفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بأوامر من فيريرا المدير الفني للفريق .

 

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"خاص.. الزمالك يقترب من التعاقد مع مصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش بتوصية من فيريرا"

txt

رئيس رابطة الأندية يزف بشرى للجماهير في الموسم الكروي الجديد


وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الموجودة بعثته حاليا في الدوحة بقطر، برنامج الفريق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الهلال السعودي غدا الجمعة على كأس سوبر لوسيل.


وقرر فيريرا أن يتناول اللاعبون وجبة الإفطار (مفتوح) صباحا، ثم وجبة الغداء في الساعة الثالثة عصرا، على أن يلقي المدرب البرتغالي محاضرة على اللاعبين في السابعة والنصف، مساء ثم الذهاب لملعب لوسيل في الثامنة والنصف، ثم خوض المران على الملعب نفسه الذي يحتضن المباراة في التاسعة مساء.


كان الزمالك قد وصل الدوحة أمس استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وسط استقبال أسطوري من الجماهير.

تشكيل الزمالك  لمواجهة الهلال السعودي 

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم كلا من:
‏‎حراسة المرمى: محمد عواد  - محمد نديم - السيد عطية .
خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد  - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.
خط الوسط: إمام عاشور -  زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا"  – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".  
خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه .

 

الزمالك كرة القدم محمد عبد الشافي رابطة الأندية الهلال السعودي أحمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

فاز على ميسي وخسر من صلاح وفاوضه منتخب مصر.. عالمي جديد على أعتاب تدريب الأهلي

موضوعات متعلقة

رئيس رابطة الأندية يزف بشرى للجماهير في الموسم الكروي الجديد

ترشيحاتنا

السيسي: سياستنا الجديدة الإعلان عن أسعار استرشادية للمحاصيل للتشجيع على زراعتها

برلماني يطالب بوضع ملف الأجور والمعاشات علي رأس أولويات المؤتمر الاقتصادي المقبل

الشركة المنظمة: إلغاء معسكر الأهلي في هولندا.. وتحديد البديل

رفض دعوى اتهام طالب الشرقية بسب وقذف راشفورد نجم مانشستر يونايتد

بعد حرق الوثائق.. الشرطة الألبانية تفتش السفارة الإيرانية عقب إخلائها| القصة الكاملة

كامل الوزير: إطلاق منصة اليخوت بقطاع النقل البحري لأول مرة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سالوبيت شورت.. دنيا سمير غانم تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

ماركات عالمية وأسعار خرافية.. سعر صادم لإطلالة درة في أحدث ظهور| شاهد

بـ التايجر.. درة في إطلالة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

تكريم لبلبة بالقاهرة السينمائي للمرة الثانية خلال ٩ سنوات.. ما الذي حدث في مهرجان العاصمة؟

فيديو

عزل أول مصري مصاب بالمرض.. أعراض وكيفية علاج جدري القرود |فيديوجراف

تكريم لبلبة بالقاهرة السينمائي للمرة الثانية خلال ٩ سنوات.. ما الذي حدث في مهرجان العاصمة؟

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ