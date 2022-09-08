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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير: إطلاق منصة اليخوت بقطاع النقل البحري لأول مرة في مصر

الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير، وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه لأول مرة فى مصر تم إطلاق منصة اليخوت في قطاع النقل البحري، معقبا: “أى مستثمر فى أى دولة فى العالم عايز يجي مصر خلال 72 ساعة ويأخذ التصريح الخاص به.. ولو شخص أراد مد الرحلة الخاصة به خلال تواجده فى مصر يأخذه خلال 24 ساعة.. ويستطيع التسجيل ولا يدفع رسوم إلا من مكان واحد”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد عمليات تدشين وحدات البحرية الجديدة والموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، إلى جانب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وافتتح القرية الأولمبية للهيئة.

وقال "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات تدشين وحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، "متنسوش أن حصلت تطورات كبيرة جدا فى البلد خلال ال11 أو ال12 سنة اللي فاتوا".

 

الفريق كامل الوزير وزير النقل قطاع النقل البحرى هيئة قناة السويس قناة السويس

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