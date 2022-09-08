أخبار التعليم.. تفاصيل مسابقة المعرض الدولي لطلاب المدارس.. وإنهاء تنفيذ مشروع "بيت مصر" في باريس إبريل المقبل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



ريهام العطيفي قائما بأعمال الأمين المساعد للتعليم والطلاب بجامعة عين شمس



أصدر د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قراراً بقيام ريهام أحمد عطيفي محمد ، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم و الطلاب ، بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و ذلك اعتباراً من اليوم الخميس الموافق ٨ من سبتمبر ٢٠٢٢.

محمد الخطيب أميناً مساعداً للدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس



أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قراراً بنقل محمد فتحي محمد مصطفى الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب ، للعمل أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا و البحوث ، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس الموافق ٨ من سبتمبر ٢٠٢٢.



التعليم تعلن الفائزين من الموهوبين المشاركين بمسابقات النشاط الصيفي للتربية الموسيقية



أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار اهتمام ودعم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باكتشاف ورعاية الموهوبين والفائقين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية، تماشيًا مع دعم ورعاية القيادة السياسية بالدولة وتوجيهاتها بالكشف عن مواهب الطلاب وتنميتها ورعايتها بصفة دائمة ومستمرة، أعدت الإدارة العامة لتنمية التربية الموسيقية بالتعاون مع الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية، مراكز لتنمية القدرات في مجال أنشطة التربية الموسيقية؛ للعمل بها طوال فترة الإجازة الصيفية وحتى بداية العام الدراسي الجديد.



وزير التعليم العالي: إنهاء تنفيذ مشروع "بيت مصر" في باريس إبريل المقبل



عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الأعمال التنفيذية لمشروع بناء "بيت مصر" بالمدنية الجامعية الدولية في باريس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كل ما تريد معرفته عن مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة لطلاب المدارس



تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمشاركة في المعرض الدولي لـ العلوم والهندسة ، من خلال اقامة معارض تمهيدية بالادارات التعليمية وبعض المدارس ، يليها معارض محلية بالمحافظات ، حيث يتم ترشيح الفائزين بهذه المعارض إلى 3 معارض نهائية ( معرض القاهرة - معرض الصعيد - معرض الاسكندرية وذلك بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية).