عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تفاصيل مسابقة المعرض الدولي لطلاب المدارس.. وإنهاء تنفيذ مشروع "بيت مصر" في باريس إبريل المقبل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 


ريهام العطيفي قائما بأعمال الأمين المساعد للتعليم والطلاب بجامعة عين شمس


أصدر د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  قراراً بقيام ريهام أحمد عطيفي محمد ، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم و الطلاب ، بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و ذلك اعتباراً من اليوم الخميس الموافق ٨ من سبتمبر ٢٠٢٢.

 

 

محمد الخطيب أميناً مساعداً للدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس


أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  قراراً بنقل محمد فتحي محمد مصطفى الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب ، للعمل أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا و البحوث ، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس الموافق ٨ من سبتمبر ٢٠٢٢.

 


التعليم تعلن الفائزين من الموهوبين المشاركين بمسابقات النشاط الصيفي للتربية الموسيقية

 


أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار اهتمام ودعم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باكتشاف ورعاية الموهوبين والفائقين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية، تماشيًا مع دعم ورعاية القيادة السياسية بالدولة وتوجيهاتها بالكشف عن مواهب الطلاب وتنميتها ورعايتها بصفة دائمة ومستمرة، أعدت الإدارة العامة لتنمية التربية الموسيقية بالتعاون مع الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية، مراكز لتنمية القدرات في مجال أنشطة التربية الموسيقية؛ للعمل بها طوال فترة الإجازة الصيفية وحتى بداية العام الدراسي الجديد.

 


وزير التعليم العالي: إنهاء تنفيذ مشروع "بيت مصر" في باريس إبريل المقبل


عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الأعمال التنفيذية لمشروع بناء "بيت مصر" بالمدنية الجامعية الدولية في باريس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

كل ما تريد معرفته عن مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة لطلاب المدارس


تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمشاركة في المعرض الدولي لـ العلوم والهندسة ، من خلال اقامة معارض تمهيدية بالادارات التعليمية وبعض المدارس ، يليها معارض محلية بالمحافظات ، حيث يتم ترشيح الفائزين بهذه المعارض إلى 3 معارض نهائية ( معرض القاهرة - معرض الصعيد - معرض الاسكندرية وذلك بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية).

رئيس جامعة عين شمس وزير التربية والتعليم التعليم العالي وزارة التربية والتعليم جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

قلت لك بلاش يا إيمان.. القصة الكاملة لغرق فتاة 23 ساعة فى بحر الأبيض بمطروح.. فيديو

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

موضوعات متعلقة

ريهام العطيفي قائما بأعمال الأمين المساعد للتعليم والطلاب بجامعة عين شمس

محمد الخطيب أميناً مساعداً للدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس   

إعلان نتيجة التنسيق الداخلي لكلية ألسن جامعة عين شمس

نائب رئيس جامعة عين شمس يكرم الفائزين بالمراكز الأولى بمهرجان التمثيل المسرحي

أخبار التعليم..رضا حجازي يطلق مسابقة التميز المهني.. اعرف الشروط.. البحث العلمي ترشح فريقا لتمثيل مصر في أولمبياد الألكسو بتونس

التعليم والتوظيف في ظل أزمة المناخ.. ندوة بكلية التربية جامعة حلوان

جامعة حلوان الأهلية تعلن عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها

أخبار التعليم | إلغاء إجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد شائعة.. وطلاب جامعة سوهاج يشاركون في فوج دورات إعداد القادة بحلوان

ترشيحاتنا

أسباب طول البلاء وكيفية رفعه.. روشتة شرعية لا تغفلها

محملة بيض .. انقلاب سيارة نقل أمام قرية المراشدة بقنا

ظهور صادم لـ توماس توخيل بعد إقالته من تدريب تشيلسي .. شاهد

رابط نتيجة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) .. اعرف مصيرك الآن

سكاتك تخطط لضخ استثمارات جديدة في المشروعات الخضراء بالسوق المصرية

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد رجوعها لطليقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتحام السفن المشتبه بها والإغارة على جزيرة منعزلة في تدريب البحرية المصرية والأمريكية

بعد عودتهما.. صور آيتن عامر بحفلي زفافها وخطوبتها| كانت رفيعة

بعد أنباء عودتهما .. تصرف صادم من طليق آيتن عامر

ملكة جمال .. انتصار تثير ضجة بصورة جديدة لابنتها

فيديو

شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

بعد أنباء عودتهما .. تصرف صادم من طليق آيتن عامر

جميلة السينما.. ميرفت أمين تركت صديق عمرها في الصحراء لهذا السبب| نوستالجيا

بعد طلاق أيام .. آيتن عامر تعود لزوجها وتحدث ضجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ