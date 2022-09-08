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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي: مصر بقيادة السيسي ترسخ نهجا يحتذى به لحقوق الإنسان والأمن

صدى البلد

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بتجربة الدولة المصرية الرائدة في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، مشيرا إلى أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترسخ نهجا رائدا يحتذى به في هذا المجال على كافة المستويات، ومشيدا في هذا السياق بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية، وخاصة إنشائها مراكز إصلاح وتأهيل بمواصفات ومعايير عالمية.
 
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، التي انطلقت اليوم بجمهورية مصر العربية في أكاديمية الشرطة المصرية.
 
ونوه رئيس البرلمان في كلمته إلى أنه كان شاهدا بنفسه على بعض من الجوانب المضيئة للتجربة المصرية المتميزة والرائدة في هذا المجال، مشيرا في هذا السياق إلى مشاركته في الجولة التفقدية التي نظمتها وزارة الداخلية المصرية إلى مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، ومشاركته كذلك في الجولة التفقدية التي نظمتها الوزارة إلى مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون.
 
وقال رئيس البرلمان العربي في كلمته بهذا الخصوص " إن ما رأيناه في هذه الجولات يُجسِد بحق نهج الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان، للمحكوم عليهم بعقوبات وتوفير جميع كافة سبل الرعاية لهم، وإعادة تأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع".
 
كما ثمن "  العسومي" في كلمته  دور وزارات الداخلية العربية، من أجل تعزيز الأمن الداخلي والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، وفي الوقت ذاته دورهم في احترام وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ليكون محوراً رئيسياً من المحاور التي يرتكز عليها عملهم الأمني، داعيا إلى تعزيز التعاون العربي مع المرصد العربي لحقوق الإنسان، على نحو يساهم في تكامل الجهود المبذولة على المستويين الحكومي والبرلماني، من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان في الدول العربية، مؤكدا أن البرلمان العربي يدعم كافة الجهود العربية المخلصة، التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني.

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