في أسبوع واحد| 3 شائعات سخيفة و3 ردود حاسمة.. والرئيس السيسي: الأعداء بيضحكونا

على الرغم من أُفول الاصوات المعادية لمصر التي ملّت وسئمت من توجيه ضرباتها إلى الداخل المصري ومحاولة تقسيم البلاد والتشكيك في كل إنجاز تصنعه الدولة المصرية، لكن المنطق والحقيقة في الأخير تنتصر، بينما تنسحب تلك الشائعات لتختفي سريعًا تحت وطأة إرادة المصريين وعزيمة البلاد نحو مواصلة الإنجاز.

الشائعات على مدى شهور وسنوات طالت أهم المشروعات في الدولة، ومنها ارقام مزيفة ومضروبة عن أهم انجازات مصر بما فيها العاصمة الإدارية التي تعتبر منارة حضارة مصر الحديثة، وأيقونة السياحة العالمية الجديدة مدينة العلمين، وغيرها من مئات المشروعات المصرية.

حديث الرئيس السيسي عن الشائعات

وفي حديثه اليوم أثناء فعاليات تدشين وحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس وجه الرئيس السيسي حديثه للإعلام قائلًا: "ما تجيبوا اللي قالوه علينا وضحكونا.. ليه هما عايزين يخوفوا الناس، وينشروا اليأس".

وتابع الرئيس السيسي: "نعرض اللى تم نشره علينا، ونعرض اللى إحنا فيه الآن، وتلك الجماعات تريد تخويف المواطنين فى الشارع المصري".

3 شائعات في أسبوع واحد

ولا تنتهي الشائعات التي تُروج عن مصر على ألسنة سامة لم تنفك عن محاولة التقليل من كل إنجاز، وحجم التحديات التي تواجهها مصر.

وللمتتبعين أن يتخيلوا انه في أسبوع واحد فقط، تم ترويج عشرات الشائعات عن مصر، شملت الضرب في كل المجالات التي تحرز مصر فيها تقدمات ملحوظة.

ونستعرض خلال التقرير 3 شائعات روجها الأعداء عن مصر في 3 اتجاهات مختلفة، والحقيقة التي تكشف زيفهم.

أكذوبة الطائرة الرئاسية

أثيرت شائعة مغرضة ومضحكة في نفس الوقت خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن شراء الرئاسة طائرة فارهة بسعر يفوق الوصف - حسبما قالت الأكذوبة -.

وتصدى للأمر وبيان حقيقته الغعلامي مصطفى بكري من خلال قناة صدى البلد، حيث قال إن أنها محاولات لإثارة البلبلة من قبل جماعات الإخوان، وأنه لا صحة لما يردده هولاء الجماعات حول شراء الرئيس لطائرة ب٥٠٠ مليون دولار.

وتابع أن رئاسة الجمهورية لا تمتلك طائرات أخرى تصلح للرحلات الخارجية، وأن طائرة الرئاسة الوحيدة صلاحيتها تنتهي ٢٠٢٣، وأنه هناك حاجة لشراء آخرى ولكن بتعليمات من الرئيس لعدم المبالغة في ثمنها، وبأقل الإمكانيات.

وأوضح بكري أن الطائرة التي تم التعاقد عليها من طراز بوينج ٧٤٧ عام ٢٠٢٠، وسعرها ٢٤٠ مليون دولار، وذلك بأقل قدر ممكن وبنظام التقسيط بطلب من الرئيس السيسي.

شائعة نقص المواد الغذائية

الشائعة التي لا تمل مواقع مغرضة من ترويجها بهدف تخويف المواطنين دائمًا، بشأن نقص المواد الغذائية في الأسواق.

لكن، نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مؤكدةً شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

تأليف قصة القطار الكهربائي الخفيف

شهدت الأيام الماضية، تداول تقرير نشره أحد المواقع الإلكترونية يفيد بأن مصر تدرس وقف القطار الكهربائي بسبب ضعف الإقبال، إلا أنه ثبت عدم صدق المعلومة الواردة في التقرير، والتي نفتها الهيئة القومية للإنفاق في بيان رسمي.

وأكدت الهيئة في بيانها أنه خبر عار تمامًا من الصحة ولا أساس له وان القطار الكهربائي الخفيف منذ افتتاحه في 3/7/2022 وهو يعمل بانتظام في المسافة من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة ويستخدمه قاطني المدن الجديدة شرق القاهرة ويخدم الركاب المتجهين الى العاصمة الإدارية الجديدة.

إقرأ أيضًا: القطار الكهربائي الخفيف.. أسرع وسيلة مواصلات في مصر باسعار مناسبة

وناشدت الهيئة السادة، المواطنين بعدم الالتفات لتلك الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف الى إثارة البلبلة لدى الرأي العام والتقليل من حجم الإنجازات والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها لخدمة المواطن.

القطار الكهربائي الخفيف (LRT) هو خط قطار سكة حديد خفيف كهربائي لنقل الأفراد، يمر بمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية ليربط بين المدن الجديدة شرق القاهرة (السلام والعبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والعاشر من رمضان والروبيكي وحدائق العاصمة والعاصمة الإدارية).

تم افتتاح المرحلة الأولى بإجمالي عدد 11 محطة بالإضافة إلى محطة واحدة من المرحلة الثانية في 3 يوليو 2022، لينضم بذلك القطار الكهربائي الخفيف لمنظومة النقل النظيف بالقطارات الكهربائية في مصر والتي تتكون من (الترام، مترو الأنفاق، المونوريل، القطار الكهربائي الخفيف LRT، القطار الكهربائي السريع)

أهم الأخبار..