الشركة المنظمة: إلغاء معسكر الأهلي في هولندا.. وتحديد البديل

أعلنت الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي في هولندا، إلغاء المعسكر، بسبب أزمة في استخراج تأشيرات البعثة.

وكتب الحساب الرسمي للشركة المنظمة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" صعوبة اصدار التأشيرة الخاصه بالنادي الاهلي تعصف بمعسكر هولندا.. تم تحديد الوجهة البديلة".

ولم تكشف الشركة عن اسم البلد المستضيف لمعسكر الأهلي استعدادا للموسم الجديد، بعد إلغاء معسكر هولندا.

على جانب آخر، يضع النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على ملف المدير الفني لفريق الأول للفريق الأول، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وكان النادي الأهلي، أعلن الأسبوع الماضي، إنهاء تعاقده مع سواريش، بعد شهرين فقط من تعيينه مديرا فنيا.

أرقام سواريش:

قاد البرتغالي ريكاردو سواريش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 17 مباراة، فاز المارد الأحمر في 9 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 3 .

أحرز فريق الأهلي 22 هدفا خلال فترة ريكاردو سواريش، واستقبل مرماه 5 أهداف فقط.