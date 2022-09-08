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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملكة جمال .. انتصار تثير ضجة بصورة جديدة لابنتها

صدى البلد

حصلت شاهيستا نادر، ابنة الفنانة انتصار على لقب ملكة جمال مراهقات مصر لعام 2022.

ونشرت الفنانة انتصار صور جديدة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورا لابنتها شاهيستا وهي متوجة بلقب ملكة جمال مصر لعام 2022، وعلقت: “ملكة جمال مصر”.  

 

وارتدت شاهيستا فستان جديد باللون الاصفر وعليه تاج ملكة جمال 

 

الناحية الجمالية، تعتمد شاهيستا نادر، على تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها والتي تكشف عن جمال ملامحها كما أن لها العديد من المتابعين على الانستجرام  ولكن أصبحت أكثر شهرة بعد فوزها بملكة جمال المراهقين

 

فعلت انتصار هاشتاج شاهيستا نادر ملكة جمال المراهقين وهاشتاج اخر حبيبة امها 

 

ابنة الفنانة انتصار الفنانة انتصار شاهيستا شاهيستا نادر ملكة جمال المراهقين

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