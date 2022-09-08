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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير المالية الروسي: سيادة موسكو تتلخص في العيش في حدود الإمكانيات

صدى البلد

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن صيغة السيادة المالية لروسيا تتلخص في العيش في حدود الإمكانيات. 
 

وأضاف سيلوانوف - خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى "موسكو المالي"، اليوم /الخميس/ - "أن موضوع السيادة المالية مهم جدا بالنسبة لروسيا بالرغم من مقولتنا الشهيرة بأن حلفاء روسيا هما الجيش والبحرية"، مشيرا إلى ن هذه المقولة لا تصلح بدون العنصر المالي. 
 

وأوضح وزير المالية الروسي أن :السيادة المالية هي في المقام الأول العيش في حدود إمكانياتنا وعدم مد يد التسول"، موضحا أن بلاده مرت بالعديد من الفترات التاريخية عندما كان أملنا الوحيد هو الحصول على القروض من الخارج. 
 

من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين - خلال مقابلة تلفزيونية بمناسبة الذكرى الـ 220 لتأسيس وزارة المالية الروسية، اليوم - "إن عمل صندوق الرفاه الوطني وإنشاء ميزانية إلكترونية ومنصات تكنولوجية للإدارة هي عوامل هامة تسمح بحفظ الاستقرار المالي للبلاد خلال العقوبات"، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سمح بتوفير وسادة أمان مالية بالإشتراك مع البنك المركزي الروسي. 
 

ميدانيا، قدمت القوات الروسية المساعدة لمراسل إيطالي اُصيب في انفجار لغم أرضي داخل أوكرانيا.
وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم الخميس أن إلى أن السيارة التي كانت تقل الصحفي انفجرت في لغم أرضي في أوكرانيا.
 

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الأوكرانية استهدف تفجير المراسل الإيطالي ماتيا سوربي على لغم أرضي في منطقة خيرسون، لاتهام القوات المسلحة الروسية بالتسبب في وفاته، مضيفة أن القوات الروسية عثرت على الأجنبي وقدمت له الإسعافات الطبية الأولية وسلمته إلى المستشفى.
 

فيما بينما تحركت السيارة التي تقل الصحفي ، انفجرت في لغم أرضي أوكراني، وقُتل السائق على الفور فيما أصيب صوربي بجروح بالغة.

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