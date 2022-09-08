اليوم.. "صناع القرار" يصطحب رئيس جهاز العلمين الجديدة في حوار ميداني

يصطحب برنامج صناع القرار في الخامسة مساء اليوم على قناة صدى البلد، المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة في جولة ميدانية بالمدينة التراثية، لتفقد أخر ما تم على أرض الواقع من بنية تحتية ومشروعات ضخمة فى المدينة الساحلية السياحية الواعدة.

كما يلقى البرنامج، الضوء على أبطال الجمهورية الجديدة فى مختلف المواقع بمدينة العلمين الجديدة، حيث يلتقى المهندس محمد عبدالناصر مدير مشروعات إسكان مصر والمهندس هانى شرف مدير مشروع برج درة العلمين، وينقل صورة حية لكل المتابعين على مستوى الجمهورية لما يتم من انجاز حقيقى على أرض مدينة العلمين الواعدة.

خلق وعي مجتمعي

يذكر أن صناع القرار برنامج اقتصادي شامل يهدف إلى خلق وعي مجتمعي بما يجرى على أرض مصر من مشروعات قومية ويقدم معالجة حقيقية للقضايا الاقتصادية، من انتاج وائل الغنيمى رئيس شركة G.MEDIA، ويقدمه الإعلامي الدكتور شادي الزيات ويرأس تحريره الكاتب الصحفى محمد سويد وproducer أيمن رشدي.