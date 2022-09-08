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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجاوزت 50 درجة.. موجة حارة تضرب كاليفورنيا لم تشهدها منذ 1200 عام

طقس حار بـ كاليفورنيا
طقس حار بـ كاليفورنيا

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن تحذيرات في ولاية كاليفورينا الأمريكية من أسوأ موجة حر تعاني منها الولاية .

 

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وأوضح التقرير، أن درجات الحرارة تجاوزت الـ 50 درجة مئوية خلال سبتمبر في مدن عدة منها لاوس أنجلوس.

 

وقال جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا في التقرير: "موجة الحر هذه تعتبر الأكثر سخونة والأطول على الإطلاق في الولاية في شهر سبتمبر".

 

موجة جفاف بـ كاليفورنيا 

 

وأكمل التقرير أن ولاية كاليفورنيا تمر بأسوأ موجة جفاف منذ 1200 عام، وتسبب الطقس الحار في حرائق بالغابات إضافة إلى الضغط على شبكة الكهرباء.

 

ولفت التقرير إلى أن السلطات الأمريكية دعت المواطنين بتقنين استخدام الطاقة  لتجنب احتمالية حدوث انقطاع بالتيار الكهربائي .

 

كاليفورنيا طقس حار جفاف أمريكا اخبار التوك شو

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