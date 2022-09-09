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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على السيارات العائلية الاكثر مبيعًا في مصر |صور

تعرف على السيارات
تعرف على السيارات العائلية الاكثر مبيعًا في مصر

استطاعت السيارة ميتسوبيشي اكسباندر أن تتصدر قائمة السيارات العائلية الاكثر مبيعًا من طراز MPV، بعد ان استحوذت على حصة سوقية قدرت بـ 49.4%، حيث بلغت نسبة مبيعاتها خلال السبعة اشهر الاولى من العام الجاري نحو 867 نسخة، من اجمالي 1754 سيارة.

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ابرز السيارات العائلية 

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"،  احتلت السيارة سوزوكي نيو ارتيجا موديل 2022 المرتبة الثانية، بعد أو وصلت حصتها التسويقية إلى 28.4%، وذلك بعدد مبيعات لسياراتها بلغت 498 سيارة.

ابرز السيارات العائلية 

وحصلت السيارة تويوتا روميون موديل 2022 على المركز الثالثة في ترتيب اكثر السيارات العائلية مبيعًا داخل السوق المصري، لتحقق حصة سوقية بلغت 13.4%، بعدد مبيعات لاصداراتها المقدمة قدرت بـ 235 نسخة.

ابرز السيارات العائلية 

كما تواصل السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 من ظهورها داخل قائمة الاكثر مبيعًا بحصة تسويقية بلغت 8.8%، وذلك باجمالي مبيعات قدرت بـ 154 نسخة.

ابرز السيارات العائلية 

وتمكنت سيارات طراز MPV العائلية أن نحتل مكانة كبيرة نسبة للعديد من المقاومات، ابرزها المساحة الداخلية الرحبة والتي قدر تصل إلى 7 مقاعد، بالاضافة إلى سعة التخزين الخلفية، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية، والتي تأتي على الطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

ميتسوبيشي إكسباندر سوزوكي نيو ارتيجا تويوتا تويوتا روميون سوزوكي ارتيجا موديل 2022

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