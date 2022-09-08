حزب المؤتمر يشيد بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادي موسع

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش تدشين قطع بحرية جديدة بالمجرى الملاحي لقناة السويس ، وتأكيده إن الدولة المصرية تدخل كل مشروع بشكل مدروس، مطالبا المصريين بعد التأثر بحملات التشويه وأرقام الإنجازات تتحدث عن نفسها.

وأشاد حزب المؤتمر في بيان صحفى له بتأكيد الرئيس السيسي ، أن الدولة حريصة على توفير السلع بالأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة ، وحريصون على عدم انعكاس الأسعار الحقيقية على الشعب المصري ، وهذا يؤكد أن القيادة السياسية تتابع لحظة بلحظة ما يحدث في الشارع المصري .

وأشاد حزب المؤتمر بتكليف الرئيس السيسي الحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادي موسع لبحث الأوضاع الاقتصادية في نهاية الشهر الجاري ، مؤكدا ان دعوه الرئيس تهدف الي مشاركه أصحاب الاختصاص للبحث عن حلول للازمه الاقتصادية التي فرضتها الاحداث والتطورات العالمية الراهنة.

وأشار الحزب إلى أن الافتتاحات التي قام بها الرئيس اليوم في قناة السويس تؤكد متانه وقوه الاقتصاد المصري خاصة وأن القناة واحدة من مصادر الدخل الأساسية لمصر ، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهود للعبور بالبلاد هذه الفترة التي فرضتها الاحداث العالمية.