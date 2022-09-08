مسئولة أممية: دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلبنان مستمر في ظل الأوضاع الصعبة

أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلبنان، ميلاني هوشنتاين، استمرار الدعم المقدم في إطار البرامج المخصصة للاستجابة للأزمات وذلك في ظل الوضع الصعب للغاية بلبنان.



جاء ذلك في تصريحات لها اليوم عقب لقائها برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.



وقالت هوشنتاين إنها عرضت، خلال اللقاء، استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسنوات الثلاث المقبلة والتي يتم تطويرها في الوقت الحالي، مشددة على دعم السير بالإصلاحات، واستمرار العمل والاستثمار على المدى الطويل في التنمية الخضراء في لبنان.