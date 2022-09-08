وائل سمير: العلمين الجديدة حققت 40 مليار جنيه حتى الآن.. فيديو

أكد وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه انتهينا من إنشاء 5 آلاف فدان صناعي بالعلمين الجديدة، مشيرا إلى أن العلمين الجديدة حققت مبيعات بلغت 40 مليار جنيه حتى الآن.



وقال وائل سمير، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن هناك 1800 غرفة فندقية بمدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى أن شبكة الطرق و مطار العلمين والقطار السريع ستسهل حركة المواطنين.

انعقاد القمة العربية

وتابع رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن القمة العربية المصغرة شهادة عالمية "للعلمين الجديدة، مؤكدا أنه نتوقع تدفق استثمارات خليجية بعد انعقاد القمة العربية.



