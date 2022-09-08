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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاهل البحرين يبحث مع وزير خارجية الكويت العلاقات بين البلدين

صدى البلد

بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية بالمنامة، اليوم /الخميس/ مع الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق له، العلاقات الأخوية التاريخية المتينة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومجالات تعزيزها وتنميتها على مختلف الأصعدة؛ بما يحقق تطلعاتهما نحو مزيدٍ من التقدم والرخاء.


وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم - إن وزير الخارجية الكويتي نقل تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح و نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأصدق تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار.


رافق وزير خارجية الكويت: عبدالوهاب محمد الرشيد، وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

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