مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، مع السفير الفرنسي في بغداد ايريك شوفاليه، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، مؤكدًا أهمية التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين.



وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "أن الأعرجي استقبل، اليوم السفير الفرنسي، حيث تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين".



وأكد الأعرجي - بحسب البيان - أهمية التعاون الأمني والاستخباري وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن العراق بحاجة للخبرات الفرنسية في مجال مكافحة المخدرات، لما تمثله هذه الآفة من خطر أشد من خطر داعش الإرهابي.



وأعرب مستشار الأمن القومي، عن تطلع العراق لشراكة حقيقية مع فرنسا، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أن الحوار هو الطريق الأقصر والأمثل لحل الأزمات.



من جانبه، أكد السفير الفرنسي دعم بلاده لتشجيع الشركات الفرنسية، خاصة العاملة في المجال الأمني والعسكري، للقدوم والعمل في العراق.