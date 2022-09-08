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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا: الانتقال ببرامج المساعدة للأغذية العالمي لمزيد من دعم التعافي المبكر ضرورة

صدى البلد

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، الدور المهم لبرنامج الأغذية العالمي في بلاده في مساعدة السوريين، مشيراً إلى ضرورة الانتقال ببرامج المساعدة نحو المزيد من دعم التعافي المبكر وخصوصاً مشاريع الكهرباء والمياه.


جاء ذلك خلال تسلمه، اليوم /الخميس/، أوراق اعتماد "كينيث راي كروسلي" ممثلاً ومديراً لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).


وجرى خلال لقاء تسليم الأوراق بحث العلاقات بين سوريا والبرنامج؛ حيث أكد الجانبان أهمية البناء على هذه العلاقات وعلى النجاحات التي تحققت لإنجاز المزيد منها وتقديم العون والمساعدة لسوريا.


من جانبه، استمع كروسلي من المقداد إلى أولويات الحكومة السورية وعرض جوانب التعاون الممكن البناء عليها، مؤكداً على تطلعه للتعاون مع الجهات السورية للتوسع بعمل البرنامج.

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