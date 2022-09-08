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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الإكوادور يشيد بالعلاقات المتميزة مع مصر في الأطر الثنائية والدولية

صدى البلد

أشاد وزير خارجية الإكوادور "خوان كارلوس أولجين"، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ومصر، لاسيما في الأطر الثنائية والدولية.


جاء ذلك خلال استقبال وزير خارجية الأكوادور للسفير تامر ممدوح، سفير جمهورية مصر العربية لدى الإكوادور، الذي قام بتقديم صورة من أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى الإكوادور.


وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم /الخميس/ - أن الوزير الإكوادوري أعرب عن تطلع رئيس الإكوادور للمشاركة في قمة قادة العالم التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.


وأشار وزير الخارجية الإكوادوري إلى الأهمية التي توليها بلاده لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.


من جانبه، أكد السفير المصري على العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين القائمة منذ عام 1960.


ولفت إلى أن مصر تتمتع بخصوصية في علاقاتها مع الإكوادور لكونها واحدة من خمس دول عربية وواحدة من دولتين إفريقيتين يحتفظون بتمثيل دبلوماسي مقيم في الإكوادور.

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