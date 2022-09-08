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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيقونة الجمال.. ياسمين عز لـ ميرفت أمين: يا قمر ما يهزك ريح..فيديو

ميرفت أمين
ميرفت أمين

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة دعم للفنانة ميرفت أمين، قائله: "يا قمر ما يهزك ريح".

وقالت عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" ، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، : "جه اليوم اللي الناس تتريق وتعيب فيه على شكل القمر ميرفت أمين، أيقونة الجمال والحلاوة على مر العصور".

 

عمرو دياب

 

وأضافت: "بدعي ربنا أما أوصل لسنها أكون في ربع جمالها، ربنا يديها الصحة وطولة العمر، ويخليها لأحبابها وجمهورها"، متسائلة: "مين فينا مش هيكبر مين فينا هيفضل محتفظ بشكله غير الهضبة عمرو دياب".

وأشارت الإعلامية ياسمين عز، : "عيب نتكلم في موضوعات زي دي ونضيع وقتنا في هذا الكلام".

ايقونة الجمال ياسمين عز ميرفت أمين الاعلامية ياسمين عز رسالة دعم العصور

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