أيقونة الجمال.. ياسمين عز لـ ميرفت أمين: يا قمر ما يهزك ريح..فيديو

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة دعم للفنانة ميرفت أمين، قائله: "يا قمر ما يهزك ريح".

وقالت عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" ، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، : "جه اليوم اللي الناس تتريق وتعيب فيه على شكل القمر ميرفت أمين، أيقونة الجمال والحلاوة على مر العصور".

عمرو دياب

وأضافت: "بدعي ربنا أما أوصل لسنها أكون في ربع جمالها، ربنا يديها الصحة وطولة العمر، ويخليها لأحبابها وجمهورها"، متسائلة: "مين فينا مش هيكبر مين فينا هيفضل محتفظ بشكله غير الهضبة عمرو دياب".

وأشارت الإعلامية ياسمين عز، : "عيب نتكلم في موضوعات زي دي ونضيع وقتنا في هذا الكلام".