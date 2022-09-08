رئيس الوزراء العراقي يناقش مع قائد القيادة الأمريكية الوسطى التعاون العسكري وملف التدريب

ناقش رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، اليوم /الخميس/، التعاون الأمني العسكري وملف التدريب.



وجرى خلال اللقاء - وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - التباحث في تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، ومناقشة القضايا والملفات المشتركة فيما يخص الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب.



وأضاف البيان أن اللقاء بحث - كذلك - آفاق التعاون الثنائي، والتطلع إلى تطويره في المجالات الأمنية، والعسكرية المختلفة لاسيما التدريب، وتقديم المشورة، وتعزيز الخبرات الأمنية، وبما يسهم في رفع قدرات القوات العسكرية العراقية لمواجهة التحديات الأمنية.