برلماني: شفافية الرئيس السيسي «ثقة» فيما تحقق وسيتحقق

أثنى النائب أيمن عثمان، عضو مجلس النواب، على شفافية حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي البالغة، اليوم، الخميس، وذلك على هامش حضوره فعاليات تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، والتي تأتي في ضوء تعزيز القطع البحرية الجديدة التي تدفع بتنافسية قناة السويس قدمًا بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

وقال عثمان، إن الرئيس السيسي، استطاع أن يكشف مؤامرات المغرضين الذين لا يريدون خيرًا لمصر، عبر حديثه بالأرقام وما تحقق من إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الشفافية المعتادة من القيادة السياسية في كافة أحاديثه، تؤكد، بما لا يدع مجالًا للشك، ثقته وحكمته فيما تحقق وسيتحقق مقبل الأشهر والسنوات.

وبحسب عضو مجلس النواب، فإن الدولة المصرية واجهت تحديات جمة، خلال السنوات الماضية، كان أولها تحديات أمنية، حاربت خلالها مصر الإرهاب واستأصلت شأفته، نيابة عن العالم، وساد الأمن والأمان، وما تبعه من تحقيق استقرار كبير على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.

وأضاف النائب أيمن عثمان: إن التحديات الاقتصادية فرضت نفسها على الدولة المصرية عبر أمور متفاوتة، بدأت منذ تولي الرئيس السيسي مهام المسئولية وما واجهته الدولة وقتها من أزمات متعددة في البنية التحتية والكهرباء والبنزين وفي أغلب الملفات، إلا أنه وبحكمته وفطنته وإدارته الرشيدة نجح عبر توجيهاته ليس فقط في القضاء على هذه المشكلات وإنما تحقيق فائض في الكثير من الملفات في وقت وجيز.

وتابع: جاء ملف الإصلاح الاقتصادي ليتخطى عقبات كثيرة كنا سنواجهها، رغم تبعاته، ورأينا ذلك في أزمة كورونا التي طغت على العالم وتوقفت حركة الحياة وواجهت دول عظمى أزمات معيشية كبيرة، لكن مصر لم تكن تواجه أزمة بل كان كل شيء في الحسبان ونجحت في تخطي تلك العقبة، وحتى بالرغم من التغيرات العالمية الحادثة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية إلا أن الدولة المصرية لا تعاني من توفير احتياجاتها.

واختتم النائب أيمن عثمان: كل هذه الإنجازات في كافة الملفات والمبادرات الرئاسية والمشروعات القومية أحدثت حالة من الذعر في قلوب المغرضين وأبواقهم الإعلامية المأجورة، فعمدوا على محاولات بث الفتن والشائعات بين المواطنين، لكننا نعلم يقينًا أن الشعب المصري الذي وقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية محل رهان دائم وأنه لن يكون فريسة لهؤلاء.