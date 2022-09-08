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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخروج يفوز بالمركز الأول في المسابقة القصيرة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

صدى البلد

أعلن الفنان محسن منصور رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية القصيرة بالدورة ال 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن فوز العرض المسرحي المصري"الخروج"بجائزة أفضل عرض مركز أول بمسابقة العروض المسرحية القصيرة.


وحصل عرض"الخروج"على شهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 20 ألف جنية،بينما حصل على أفضل عرض مركز ثاني مسرحية "في مكان ما"، ومبلغ قدره 15 ألف جنيه، وحصل على المركز الثالث العرض المسرحي"أسمها أنثى"ومبلغ قدره 10 ألاف جنيه.


العرض المسرحي "الخروج" تأليف سبايك جونز وإعداد عائشة بسيوني،وإخراج محمد يسري خليفة،وإنتاج معهد الفنون المسرحية القاهرة.


وتدور أحداثه في حوالي 30 دقيقة حول "وحيد"شاب يعيش بمفردة بعد وفاة والدته وابتعاد والده عنه،يفاجأ بدخول تطبيق تكنولوجي في حياته وهو عبارة عن ذكاء اصطناعي يشبه تطبيق "سيري"،ينظم التطبيق حياته ويخرجه من وحدته فيرتبط بهذا التطبيق ولا يستطيع التخلي عنه،بمرور الوقت يكتشف انه حبيس هذا التطبيق لكنه يقرر في النهاية الخروج إلى العالم الواقعي.

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