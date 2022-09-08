تتويج شا طارا بالجائزة الكبرى في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

توج العرض المسرحي "شا طارا" من المغرب بالجائزة الكبرى كأفضل عرض مسرحي مُتكامل، في الدورة الــ 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، دورة المخرج العالمي"بيتر بروك"، والتي اختتمت فعالياته مساء اليوم/الخميس/، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.



وحصلت مسرحية "شا طارا"من المغرب على العديد من الجوائز، حيث فاز المخرج الأمين ناسور على جائزة أفضل إخراج، وحصل العرض على جائزة أفضل أداء جماعي مُناصفة مع عرض "هيدراوس"من النمسا إخراج إيديتا براون.



والعرض المسرحي"شا طارا" يتحدث في مدة حوالي 70 دقيقة عن قصص ثلاث نساء هاجرن إلى الضفة الأخرى قسرا يبحثن عن الخلاص المنشود فيجدن أنفسهن في ملجأ، ربيعة مغربية هاجرت في حاوية، وشاني من جنوب الصحراء هاجرت بدون هاوية، وتاليا من الشرق الأوسط هاجرت هروبا من ويلات الحروب وحكم العشائر، ثلاث نساء يتحدثن بثلاث لغات العربية والفرنسية والأمازيغية يجمعهن مصير واحد ويبحثن عن تغيير أوضاعهن.