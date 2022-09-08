خالد ميري: الثانوية لن تكون بعبع ولا حشو بالمناهج مرة أخرى..فيديو

أكد الإعلامي خالد ميري، أن الثانوية العامة مش هتكون بعبع للطلاب، خلال الأعوام القادمة، مشيرا إلى أن وسيتم تدريب الطلاب على الامتحانات الثانوية العامة، خاصة أن وزير التعليم اكد أن 70% من الأسئلة اختياري و30% اجباري.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التابلت سيساعد في التعليم، إضافة إلى أن المناهج لن يكون بها حشو مرة أخرى.

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن التعلم مهمته الحقيقية تجهيز الطلاب للمستقبل، مؤكدا أنه سيكون هناك أولوية للتعليم الفني وربطه بالصناعة، فالطالب عند التخرج لا بد أن يكون له فرصة عمل.

وأشار خالد ميري إلى أنه سيكون هناك أيضا ترخيص بمزاولة مهنة المعلم وسيكون هناك قرارات بعدم التعدي على المعلم خاصة أنه عصب العملية التعليمية.

تحمي اولياء الامور

واستكمل مقدم برنامج “كلمة السر” تصريحاته قائلا "وزارة التربية والتعليم أكدت أن الزيادات في المدارس الدولية لا تتجاوز 7% ، مما يدل على ان الوزارة تحمي اولياء الامور والطلبة .