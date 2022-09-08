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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإيطالي: الملكة إليزابيث الثانية مثلت المملكة المتحدة بتوازن وحكمة

صدى البلد

قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي "تعازيه الحارة" مساء الخميس في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، قائلا إنها مثلت المملكة المتحدة "بالتوازن والحكمة".


وقال رداجي - في بيان صدر بعد وقت قصير من إعلان قصر باكنجهام وفاتها مساء اليوم /الخميس/ - "كانت الملكة إليزابيث هي البطل المطلق في تاريخ العالم على مدار السبعين عامًا الماضية."


وأضاف دراجي - في البيان الذي نقلته صحيفة "ذا لوكال" الإيطالية - إنها مثلت المملكة المتحدة والكومنولث بعدالة وحكمة واحترام للمؤسسات والديمقراطية.


وجاء في البيان: "لقد كانت أكثر رمز محبوب لبلدها واكتسبت الاحترام والمودة والتعاطف في جميع أنحاء العالم".


واختتم البيان قائلاً: "أعمق تعازينا للعائلة الملكية والحكومات وجميع مواطني المملكة المتحدة ودول الكومنولث."


كما قدم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تعازيه و "أطيب التمنيات ببداية عهد جلالة الملك" في إشارة إلى الملك تشارلز الثالث.

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