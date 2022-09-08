حبس شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي شخص لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى في القاهرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام موظف بإحدى شركات الصرافة ، مقيم بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، وبحوزته عملات "أجنبية – محلية".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.