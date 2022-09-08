باحث: غالبية فتاوي التيار السلفي تتركز على المرأة وشوهت عقل المجتمع

أكد احمد الشوربجي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن التيار السلفي لعب دورا كبيرا في تدمير الثقافة المصرية وتشويه العقل الجمعي للمجتمع المصري، لافتا إلى أن غالبية الفتاوي التي تصدر من التيار السلفي تتركز على المرأة ويتم طرح قضايا بائسة من الناحية الفكرية والإنسانية.

وأوضح أحمد الشوربجي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن فلسفة التشريع في الدين الإسلامي تقوم على التضييق في المحرمات، وأصبحنا في زمن الأسئلة السلفية سواء من السلفيين أو غيرهم، لافتا إلى أن المجتمع أصبح مريض بفكرة الذكورية والمقصود منها أن يكون هناك فرق بين الرجل والمرأة.

واستكمل: "أسست التيارات السلفية أفكار مغلوطة عن الدين داخل المجتمع، ويقوم السلفيين على تكريس لحالة المرأة وموقف الدين منها وفق رأيهم، والرجل يخشى ظهور المرأة وبروزها في المجتمع خوفا من أن يفقد الاعتمادية".

