البحوث الإسلامية: لجنة مراجعة المصحف تدقق في جميع المراحل ونحرص على تواصل الأجيال..فيديو

أكد الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف يوجه دائما فيما تحتاجه لجنة مراجعة المصحف من النواحي المادية والمعنوية.

وقال عياد خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد” ، تقديم “الإعلامي حمدي رزق”، أنه كثيرا ما تأتي بعض المصاحف التي بها أخطاء فيسرع الجميع إلى مراجعتها وتصويبها دون كلل أو ملل.

وتابع أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن لجنة مراجعة المصحف الشريف تدقق في جميع المراحل المختلفة، للوصول إلى أعلى مراجعة.

تواصل الأجيال

وأشار عياد إلى أن يحرص على تواصل الأجيال حتى يظل تناقل العلم أمرا متواصلا للحفاظ على كتاب الله سبحانه وتعالى.