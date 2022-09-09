حققت مبيعات 40 مليار جنيه..شاهد أبرز تصريحات رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة

كشف وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، عن العديد من التفاصيل والأسرار الخاصة حول مدينة العلمين الجديدة.

وأكد أن الإتحاد الأوروبي ودول الخليج شهدوا بما تحقق من إنجاز بمدينة العلمين، مشيرا إلى أن هناك 100 الف عامل مشاركون في بناء مدينة العلمين الجديدة.

وإليكم ابرز التصريحات.

سمير: الاتحاد الأوروبي ودول الخليج شهدوا بما تحقق من انجاز فى العلمين.. فيديو

أكد وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة جزء من الجمهورية الجديدة التي تعمل الدولة على بنائها، مشيرا إلى أن ما تم خلال 4 سنوات في المدينة يعد إنجاز.

وقال وائل سمير، أن الإتحاد الأوروبي ودول الخليج شهدوا بما تحقق من إنجاز بمدينة العلمين.

وتابع رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تأثرنا بجائحة كورونا والحرب الروسية، والتداعيات الإقتصادية على العالم، ولكن لم نتوقف عن البناء والعمران بالمدينة.

يتم نقلها

وأشار وائل سمير إلى أن نقلنا خطوط إنتاج اوروبية للعلمين، وكان يتم نقلها من عدد من الدول الأوروبية.

100 ألف عامل.. سمير: زيارات الرئيس للعلمين أكسبتنا التحدى لبناء الجمهورية الثانية



أكد وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن زيارات الرئيس للعلمين أكسبتنا روح التحدى لبناء الجمهورية الثانية، مشيرا إلى أن هناك 100 الف عامل مشاركون في بناء مدينة العلمين الجديدة.

وقال وائل سمير،، أنه نقف الأن على أرض ظلت لمدة 70 سنة ألغام ومعالم لحرب العالمية الثانية .

وتابع رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن تكليف القياد السياسية بأنشاء مدينة العلمين الجديد حركت كل تروس الإقتصاد، مؤكدا أن التوسع الأفقي في مدينة العمين يساعد على التنممية المستادامة



شريحة معينة

وأشار وائل سمير إلى أنه قبل مدينة العلمين كانت المنتجعات قاصرة على شريحة معينة في المجتمع.

جهاز العلمين الجديدة: نقف الآن على أرض كانت ألغاما ومعالم للحرب العالمية



أكد وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه انتهينا من إنشاء 5 آلاف فدان صناعى بالعلمين الجديدة، مشيرا إلى أن العلمين الجديدة حققت مبيعات بلغت 40 مليار جنيه حتى الأن.



وقال وائل سمير، أنه نقف الأن على أرض ظلت لمدة 70 سنة ألغام ومعالم لحرب العالمية الثانية .

وتابع رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن القمة العربية المصغرة شهادة عالمية "للعلمين الجديدة، مؤكدا أنه نتوقع تدفق استثمارات خليجية بعد انعقاد القمة العربية.

ستسهل حركة المواطنين

وأشار وائل سمير إلى أن هناك 1800 غرفة فندقية بمدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى أن شبكة الطرق و مطار العلمين والقطار السريع ستسهل حركة المواطنين

وائل سمير: 1800 غرفة فندقية بمدينة العلمين الجديدة.. ونتوقع استثمارات خليجية



أكد وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن القمة العربية المصغرة شهادة عالمية "للعلمين الجديدة، مؤكدا أنه نتوقع تدفق استثمارات خليجية بعد انعقاد القمة العربية.



وقال أن هناك 1800 غرفة فندقية بمدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى أن شبكة الطرق و مطار العلمين والقطار السريع ستسهل حركة المواطنين

وتابع رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن أن تكليف القياد السياسية بأنشاء مدينة العلمين الجديد حركت كل تروس الإقتصاد، مؤكدا أن التوسع الأفقي في مدينة العمين يساعد على التنممية المستادامة

ستسهل حركة المواطنين

وأشار وائل سمير إلى العلمين الجديدة مدينة ذكية ستوفر الإقامة والإعاشة طوال العام.

وائل سمير: العلمين الجديدة حققت 40 مليار جنيه حتى الآن.. فيديو

أكد وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه انتهينا من إنشاء 5 آلاف فدان صناعي بالعلمين الجديدة، مشيرا إلى أن العلمين الجديدة حققت مبيعات بلغت 40 مليار جنيه حتى الآن.

