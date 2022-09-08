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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكتبة الإسكندرية تكشف حقيقة بيع مقتنيات نور الشريف على الأرصفة.. فيديو

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة أصدرت بيانا مفصلا بشأن بيع مقتنيات نور الشريف على الأرصفة.

وتابع أحمد زايد خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن أسرة نور الشيف أهدت 6 آلاف كتاب إلى مكتبة الإسكندرية وجرى وضعها داخل قسم المجمعات الخاصة بجانب محمد حسنين هيكل وكل العمالقة الذين ساهموا في صنع تاريخ مصر.

بيّن مدير مكتبة الإسكندرية، أنه يوجد 51 مجموعة خاصة بالشخصيات العامة بواقع 140 ألف كتاب، وكل كاتب لديه فرع خاص به مدون عليه اسمه، مردفا «6022 كتاب و167 ورقة و9 كراسات هي مجمل مقتنيات الفنان نور الشريف بالمكتبة».

أضاف أحمد زايد، أن مكتبة الإسكندرية لديها نظام أمني كامل وصارم للحفاظ على ما داخلها من كتب ومقتنيات.

 

 بيع الكتب الخاصة

اختتم مدير مكتبة الإسكندرية، بالإشارة إلى أنه لا صحة لأي أنباء عن بيع الكتب الخاصة بنور الشريف، لافتا إلى أن المكتبة تحافظ على كل ما يهدى لها لكن ما لا يهدى لها هي ليست مسؤولة عنه. 

 


 

مكتبة الاسكندرية نور الشريف الاسكندرية حسنين هيكل مدير مكتبة الإسكندرية

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