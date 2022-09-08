مكتبة الإسكندرية تكشف حقيقة بيع مقتنيات نور الشريف على الأرصفة.. فيديو

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة أصدرت بيانا مفصلا بشأن بيع مقتنيات نور الشريف على الأرصفة.

وتابع أحمد زايد خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن أسرة نور الشيف أهدت 6 آلاف كتاب إلى مكتبة الإسكندرية وجرى وضعها داخل قسم المجمعات الخاصة بجانب محمد حسنين هيكل وكل العمالقة الذين ساهموا في صنع تاريخ مصر.

بيّن مدير مكتبة الإسكندرية، أنه يوجد 51 مجموعة خاصة بالشخصيات العامة بواقع 140 ألف كتاب، وكل كاتب لديه فرع خاص به مدون عليه اسمه، مردفا «6022 كتاب و167 ورقة و9 كراسات هي مجمل مقتنيات الفنان نور الشريف بالمكتبة».

أضاف أحمد زايد، أن مكتبة الإسكندرية لديها نظام أمني كامل وصارم للحفاظ على ما داخلها من كتب ومقتنيات.

بيع الكتب الخاصة

اختتم مدير مكتبة الإسكندرية، بالإشارة إلى أنه لا صحة لأي أنباء عن بيع الكتب الخاصة بنور الشريف، لافتا إلى أن المكتبة تحافظ على كل ما يهدى لها لكن ما لا يهدى لها هي ليست مسؤولة عنه.



