أخبار التكنولوجيا|آبل تكشف أسعار تشكيلة iPhone 14 حول العالم.. 5 ميزات مذهلة بهاتف هواوي Mate 50 Pro

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة إنستجرام Instagram، هذا الأسبوع أنها تختبر القدرة على تمييز المنشورات على لوحة الاستكشاف باعتبارها "غير مهتم".

كشفت شركة آبل Apple، أمس النقاب عن سلسلة iPhone 14 وقدمت خلال البث المباشر نفس أسعار الهواتف المماثلة من العام الماضي، وتضمنت التشكيلة الجديدة 4 هواتف ذكية جاءت تحت اسم iPhone 14 و و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، بينما جاء طراز iPhone 14 Plus كبديل لإصدار آيفون ميني ولكن بشاشة أكبر.

تعرض معظمنا تقريبا لحوادث سرقة الهواتف الذكية من قبل اللصوص والمتسللين، وما يزيد الأمر سوءا هو احتواء هذا الجهاز الصغير على كل المعلومات الخاصة بك ابتداء من البيانات المصرفية إلى كارنيه النادي والجامعة.

قال محمد حكيم «حكيمو»، المراجع التقني لأجهزة الهواتف المحمولة الجديدة، إن عملاق صناعة الأجهزة الإلكترونية «أبل»، ستطلق غداً الجمعة «الحجز المسبق» لهواتفها الجديدة من سلسلة «إيفون 14»، موضحاً أن الشركة ستطرحها بأسعار تتراوح بين 800 و1099 دولار حسب النوعية المطروحة.

يعد هاتف هواوي الجديد Huawei Mate 50 Pro، أحد أكثر الهواتف المنتظرة لعام 2022، فعادة ما تصدر الشركة الصينية إصدارًا جديدًا ضمن سلسلة "Mate" الرائدة كل عام، أما الإصدار الأحدث من هذه المجموعة يقدم مواصفات وميزات استثنائية تجعله منافسا قويا لهواتف آيفون 14.

يعد هاتف هواوي الجديد Huawei Mate 50 Pro، أحد أكثر الهواتف المنتظرة لعام 2022، فعادة ما تصدر الشركة الصينية إصدارًا جديدًا ضمن سلسلة "Mate" الرائدة كل عام، أما الإصدار الأحدث من هذه المجموعة يقدم مواصفات وميزات استثنائية تجعله منافسا قويا لهواتف آيفون 14.

إذا كنت من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، سواء عبر هواتف آيفون أو أندرويد أو عبر أجهزة سطح المكتب، وتشعر أن تصفح الرسائل على التطبيق أمرا مرهقا لعينيك خاصة أثناء الليل، فأن واتساب وفرت لك ميزة عظيمة تعمل على حماية العين من الضوء الأزرق الصادر من شاشات الأجهزة الذكية في جميع الأوقات خاصة ليلا.