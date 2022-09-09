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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جون كيري: لدي ثقة كبيرة بأن مصر ستؤدي الدور المهم بوصفها رئيسا لقمة المناخ

جون كيري
جون كيري

حل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري، ضيفا على الإعلامي شريف عامر، في لقاء حصري ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري،: "لدي ثقة كبيرة بأن مصر ستؤدي الدور المهم بوصفها رئيسا لقمة المناخ كوب 27".

وأضاف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري: "مفتاح نجاح هذا المؤتمر هو التعهدات التي طرحها البعض وهؤلاء هم الذين يجب أن يكونوا موجودين ويتحملون المسئولية عن التحرك نحو الوفاء بتعهداتهم".

 

التطبيق إضافة حقيقة

 

وأشار المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري: "التطبيق وهي النقطة التي تكون إضافة حقيقة والإضافة هي كل المبادرات الجديدة  والأشياء التي يمكن للأشخاص القيام بها لسد الثغرات التي تركت مفتوحة في جلاسجو، وخاصة البلدان التي لم تضع مساهمات وطنية أقوي، فإذا قدموا مساهمات وطنية وكانت كافية فإن ذلك من شأنه أن يجعل المؤتمر ناجحا".


وتابع: "لا توجد قرارات في القمة المقبلة من شأنها إنشاء اتفاقية جديدة، أو شيء من هذا القبيل  لن يحدث ذلك هنا والقمة ليست من أجل ذلك، فالقمة تدور حول أطراف تتبادل المعلومات وأطراف تثبت أنها تتحرك للأمام وتنفذ وعودها أن أن يتم قطع وعود جديدة ودراسة كيفية تحقيق تلك الوعود".

ولفت المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري،: "علينا الاعتراف بأن أزمة المناخ لن تختفي ما لم نعالجها التهديد حقيقي وعميق علينا أن ننتبه له".

جون كيري شريف عامر ثقة كبيرة الدور المهم قمة المناخ المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري

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